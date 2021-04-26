До 12 років тюрми: у Києві судитимуть братів, які напали на хлібний кіоск – фото

Джерело:поліція Києва
Працівники прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох уродженців Миколаєва, які, за даними слідства, зі зброєю пограбували хлібний кіоск.
Під час досудового розслідування зловмисники перебували під вартою. Незабаром їх справу розглядатимуть в Деснянському районному суді. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення.
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Зловмисники загрожували жінці ножем / Фото поліції Києва
Після затримання правоохоронці вилучили одяг чоловіків та відправили його на експертне дослідження та порівняння з відеозаписами з камер системи "Безпечне місто".
Висновки спеціалістів разом з іншими доказами провини зловмисників додали до матеріалів провадження.
Слідчі закінчили досудове розслідування нападу на хлібний кіоск / Фото поліції Києва