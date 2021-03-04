Працівники прокуратури Києва скерували до суду обвинувальні акти щодо 10 осіб, яких затримали за організацію масштабних угрупувань зі збуту наркотиків.

Затриманим за підозрою у скоєнні злочину інкримінують масове виробництво заборонених речовин, їх збут, а також купівлю призначеного для виготовлення наркотиків обладнання.

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За даними слідчих, зловмисники збували десятки кілограмів наркотиків у багатьох областях України за допомогою поштових відправлень та у мережі.

Продавали через сайт із назвою мережі аптек та інтернет-магазин "Простоквашино"

Як стверджують у прокуратурі, 6 зловмисників облаштували нарколабораторію у Чернігові. Виготовляли там вони амфетамін та A-PvP у промислових масштабах. Члени цього угрупування продавали товар через інтернет-магазин "Простоквашино", та відправляли його поштою.



Наркотики відправляли через поштові компанії / Фото Офісу генпрокурора

Інші 4 зловмисників реалізовували психотропи через сайт під назвою відомої аптечної мережі.



Угрупування використовували відомі бренди / Фото Офісу генпрокурора

Під час обшуків поліцейські вилучили:

майже 80 кілограмів психотропної речовини A-PvP;

38 кіло амфетаміну;

17 кілограмів метамфетаміну;

9 кілограмів грибів;

19,6 кілограма МДМА;

5,6 кіло метадону;

5,6 кілограма канабісу;

2,8 кілограма кетаміну;

1,7 кілограма мефедрону;

300 грамів кокаїну.



У зловмисників знайшли величезну кількість наркотиків / Фото Офісу генпрокурора

Якщо суд визнає затриманих винними, їм загрожує від 9 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.