Продавали під вивісками відомих брендів: у Києві судитимуть членів наркоугрупувань
Працівники прокуратури Києва скерували до суду обвинувальні акти щодо 10 осіб, яких затримали за організацію масштабних угрупувань зі збуту наркотиків.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Затриманим за підозрою у скоєнні злочину інкримінують масове виробництво заборонених речовин, їх збут, а також купівлю призначеного для виготовлення наркотиків обладнання.
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Продавали через сайт із назвою мережі аптек та інтернет-магазин "Простоквашино"
Як стверджують у прокуратурі, 6 зловмисників облаштували нарколабораторію у Чернігові. Виготовляли там вони амфетамін та A-PvP у промислових масштабах. Члени цього угрупування продавали товар через інтернет-магазин "Простоквашино", та відправляли його поштою.
Наркотики відправляли через поштові компанії / Фото Офісу генпрокурора
Інші 4 зловмисників реалізовували психотропи через сайт під назвою відомої аптечної мережі.
Угрупування використовували відомі бренди / Фото Офісу генпрокурора
Під час обшуків поліцейські вилучили:
- майже 80 кілограмів психотропної речовини A-PvP;
- 38 кіло амфетаміну;
- 17 кілограмів метамфетаміну;
- 9 кілограмів грибів;
- 19,6 кілограма МДМА;
- 5,6 кіло метадону;
- 5,6 кілограма канабісу;
- 2,8 кілограма кетаміну;
- 1,7 кілограма мефедрону;
- 300 грамів кокаїну.
У зловмисників знайшли величезну кількість наркотиків / Фото Офісу генпрокурора
Якщо суд визнає затриманих винними, їм загрожує від 9 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
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