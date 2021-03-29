Переселенця з окупованого Донецька незабаром судитимуть за вбивство 73-річного киянина. Ймовірний вбивця орендував у пенсіонера житло.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного скерували до суду правоохоронці. За версією слідства, донеччанин хотів заволодіти житлом літнього чоловіка.

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Для цього він нібито задушив власника приміщення та розчленував його тіло.

Що відомо про вбивство 73-річного киянина на Оболоні



Розчленоване тіло киянина знайшли у водоймі / Фото поліції Києва

Правоохоронці дізналися про злочин в лютому 2020, коли рибалки виловили у затоці "Собаче гирло" пакет з головою чоловіка.

Після знахідки на місце події виїхали слідчі та рятувальники, які знайшли у водоймі інші фрагменти тіла.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився чоловік, якого місяць тому оголосили в розшук як зниклого безвісти.

Згодом правоохоронці вийшли на слід підозрюваного, який переховувався від них на Київщині.

37-річний переселенець, за даними слідства, задушив пенсіонера, розпиляв його тіло та втопив у різних місцях затоки. Після вбивства він повідомив родичам про зникнення власника квартири та переїхав у Київську область.

Підозрюваному інкримінують скоєння умисного вбивства. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Судитимуть затриманого в Оболонському райсуді Києва.