У Києві судитимуть 37-річного донеччанина, який вбив та розчленував пенсіонера: фото

Джерело:поліція Києва
Переселенця з окупованого Донецька незабаром судитимуть за вбивство 73-річного киянина. Ймовірний вбивця орендував у пенсіонера житло.
Обвинувальний акт щодо підозрюваного скерували до суду правоохоронці. За версією слідства, донеччанин хотів заволодіти житлом літнього чоловіка.
Дивіться також Вбивство ветерана у Києві: підозрюваних взяли під варту, їм загрожує довічне
Розчленоване тіло киянина знайшли у водоймі / Фото поліції Києва
37-річний переселенець, за даними слідства, задушив пенсіонера, розпиляв його тіло та втопив у різних місцях затоки. Після вбивства він повідомив родичам про зникнення власника квартири та переїхав у Київську область.
Підозрюваному інкримінують скоєння умисного вбивства. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.
Судитимуть затриманого в Оболонському райсуді Києва.