Деталі від правоохоронців

Для схвалення рішення адміністративні матеріали направлять до суду. До речі, чоловіка поліцейські "впіймали" через інтернет.

Раніше У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

Після завершення акції під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання,

– заявили у поліції.

Правоохоронці встановили, що порушник – 36-річний мешканець Київської області. На нього склали протокол про дрібне хуліганство.

Чоловік у присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився.

Додамо, що слідчі також розпочали кримінальне провадження за статтею про поширення нацистської символіки і пропаганду націонал-соціалістичного режиму.

Що відомо про марш у столиці

Хода вишиванок у річницю створення дивізії СС "Галичина" пройшла вулицями Грушевського, Інститутська та Кріпосний провулок. Поліцейські слідкували, щоб ніхто з учасників не використовував заборонену символіку.

В Офісі Президента обурилися такою акцією та закликали поліцейських притягнути організаторів до відповідальності. Там заявили, що категорично засуджують спроби переглянути правду про Другу світову війну.