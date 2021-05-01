У Києві судитимуть чоловіка за нацистське вітання на марші в честь СС "Галичина"

У Києві поліцейські склали адмінпротокол щодо чоловіка, який використав нацистське вітання. Він був учасником маршу на честь дивізії СС "Галичина" 28 квітня.

Деталі від правоохоронців

Для схвалення рішення адміністративні матеріали направлять до суду. До речі, чоловіка поліцейські "впіймали" через інтернет.

Раніше У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

Після завершення акції під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання,

– заявили у поліції.

Правоохоронці встановили, що порушник – 36-річний мешканець Київської області. На нього склали протокол про дрібне хуліганство.

Чоловік у присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився.

Додамо, що слідчі також розпочали кримінальне провадження за статтею про поширення нацистської символіки і пропаганду націонал-соціалістичного режиму.

Що відомо про марш у столиці

Хода вишиванок у річницю створення дивізії СС "Галичина" пройшла вулицями Грушевського, Інститутська та Кріпосний провулок. Поліцейські слідкували, щоб ніхто з учасників не використовував заборонену символіку.

В Офісі Президента обурилися такою акцією та закликали поліцейських притягнути організаторів до відповідальності. Там заявили, що категорично засуджують спроби переглянути правду про Другу світову війну.

Довідка. У

країнська дивізія січових стрільців "Галичина" у 1943 – 1945 роках входила до складу військ Ваффен – СС Німеччини. Вступаючи до лав німецького війська, українці планували отримати підтримку для боротьби за вільну та незалежну Україну.