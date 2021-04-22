Прокурори скерували до одного з районних судів Києва обвинувальний акт щодо одного з колишніх служителів Феміди. Він незаконно позбавляв прав представників Автомайдану.

Як зазначили правоохоронці, після ймовірного вчинення злочину у 2014 році суддю звільнили. Він влаштувався на роботу адвокатом і працює на цій посаді до цього часу.

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Колишньому судді інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій.

Що відомо про суддю, який карав автомайданівців

За даними слідства, злочин колишній служитель Феміди вчинив 23 січня 2014 року. Він призначив сурове покарання активістам Автомайдану за вигадане правопорушення.

Без якихось доказів та обставин, які могли б обтяжувати відповідальність автомайданівців, суддя вирішив позбавити прав двох учасників автоколони, яка приїхала до резиденції "Межигір'я".

29 грудня ДАЇшники зупинили автомайданівців дорогою до резиденції колишнього президента Віктора Януковича у селі Нові Петровці.

Правоохоронці намагалися перешкоджати проведенню мирних мітингів.

Суддя також вирішив захищати режим Януковича та призначив для активістів найбільш суворе покарання за невиконання водіями вимог про зупинку.

Колишнього суддю можуть покарати до 2 роками виправних робіт, 6 місяцями арешту або навіть до 5 роками обмеження чи позбавлення волі.