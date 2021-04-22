За справи Майдану: у Києві судитимуть екссуддю, який позбавляв прав активістів
Ще один з колишніх суддів, який карав Автомайданівців, предстане перед судом / glavcom.ua
Прокурори скерували до одного з районних судів Києва обвинувальний акт щодо одного з колишніх служителів Феміди. Він незаконно позбавляв прав представників Автомайдану.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Як зазначили правоохоронці, після ймовірного вчинення злочину у 2014 році суддю звільнили. Він влаштувався на роботу адвокатом і працює на цій посаді до цього часу.
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Колишньому судді інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій.
Що відомо про суддю, який карав автомайданівців
- За даними слідства, злочин колишній служитель Феміди вчинив 23 січня 2014 року. Він призначив сурове покарання активістам Автомайдану за вигадане правопорушення.
- Без якихось доказів та обставин, які могли б обтяжувати відповідальність автомайданівців, суддя вирішив позбавити прав двох учасників автоколони, яка приїхала до резиденції "Межигір'я".
- 29 грудня ДАЇшники зупинили автомайданівців дорогою до резиденції колишнього президента Віктора Януковича у селі Нові Петровці.
- Правоохоронці намагалися перешкоджати проведенню мирних мітингів.
- Суддя також вирішив захищати режим Януковича та призначив для активістів найбільш суворе покарання за невиконання водіями вимог про зупинку.
Колишнього суддю можуть покарати до 2 роками виправних робіт, 6 місяцями арешту або навіть до 5 роками обмеження чи позбавлення волі.
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