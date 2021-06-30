У Києві судитимуть голову виборчої комісії: подала неправдиві результати

У Києві судитимуть голову виборчої комісії в Дарницькому районі. Жінку підозрюють у підробці результатів на місцевих виборах.

Прокуратура направила цю справу до суду 30 червня. А ймовірна фальсифікація результатів трапилася ще наприкінці жовтня 2020 року.

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У чому її підозрюють

Слідчі вважають, що голова однієї з виборчих комісій подала протокол підрахунку голосів, де вказала неправдиві дані. А саме, в одного з кандидатів було на 40 голосів більше, ніж віддали виборці під час голосування.

Це виявили під час прийняття уточненого протоколу та оголошення результатів виборів. Тобто при обробці результатів територіальною виборчою комісією.

Що загрожує за таке порушення

Правоохоронці розслідували цей випадок за статтею про підробку та використання підробленої виборчої документації. За вчинене обвинуваченій загрожує ув’язнення на термін від 7 до 10 років.