За даними слідства, зловмисники тривалий час займалися протизаконною діяльністю. Угруповання було досить потужним та організованим, оскільки його члени чітко розподіляли функції між собою, а також виводили кошти через оформлені на підставних осіб банківські картки.

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Організатором бізнесу був 31-річний житель Київщини.

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Слідчі з'ясували, що керівник угруповання залучив до своєї діяльності ще двох жінок та двох чоловіків.

Одна з жінок відповідала на дзвінки клієнтів, перевіряла надходження грошей, та підказувала їм, де сховали згорток із забороненою речовиною. Інша – фасувала наркотики.

Самі закладки здійснював один з чоловіків, який повідомляв про координати згортків адміністраторці. Інший його поплічник працював водієм.

Між собою зловмисники спілкувались у месенджерах за допомогою умовних слів, які були відомі лише їм.

Затримали членів угруповання у грудні 2020 року. Всім зловмисникам пред'явили обвинувачення у незаконному збуті наркотиків у великих розмірах, вчинене організованою групою. Також фігурантам інкримінують збут сильнодійного лікарського засобу.

Якщо затриманих визнають винними, їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.