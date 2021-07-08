Грабіж, хуліганство та вбивство: у Києві судитимуть іноземця, який вбив киянина на Майдані

Працівники прокуратури Києва скерували обвинувальний акт щодо 44-річного громадянина Казахстана, якого затримали за умисне вбивство знайомого у переході на станції метро "Майдан Незалежності".

Правоохоронці з'ясували, що іноземець може бути причетним не тільки до позбавлення чоловіка життя, але й до скоєння інших тяжких злочинів. Поліцейські кажуть, що казах вчинив крадіжку, пограбування, хуліганство та вбивство на території Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів столиці.

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8 грудня 2020 року зловмисник позбавив життя 30-річного киянина.

Зарізав та втік

Як стверджують слідчі, найбільш тяжкий злочин іноземець скоїв взимку 2020 року. Близько 20:00 у підземному переході на станції "Майдан Незалежності" між ним та його 30-річним знайомим стався конфлікт.

Закінчилася сварка тим, що 44-річний зловмисник вдарив опонента ножем у живіт. Після цього він одразу ж втік.

Медики швидкої не встигли чимось допомогти пораненому. Він помер ще до їх прибуття.

Ймовірного підозрюваного у скоєнні злочину затримали невдовзі після вбивства. Згодом правоохоронці дізналися про те, що іноземець скоював й інші злочини.

Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. Незабаром суд почне розглядати справу по суті.