Прокуратура скерувала до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо кандидата у депутати Київської міської ради та члена його штабу. Їх звинувачують в організації підкупу людей під час парламентських виборів восени 2020 року.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Зокрема, вони пропонували громадянам тисячу гривень за один голос, відданий за певного кандидата. За даними слідства, половину суми виборці отримували до голосування, а іншу частину – після підтвердження голосування.

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Кандидата у депутати Київради та представника його штабу, який був посередником під час домовленостей, викрили під час передачі частини суми для підкупу виборців.



Матеріали для підкупу виборців / Фото Офісу Генпрокурора

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