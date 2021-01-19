Київська прокуратура направила до суду обвинувачення відносно колишнього завідувача одного з відділень "Охматдиту". Його судитимуть за списання препаратів на велику суму – 620 тисяч гривень.

У документі йдеться про те, що обвинувачений допустив службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

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Згідно з матеріалами слідства, посадовець, всупереч покладених функціональних обов’язків, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові та їх компонентів, які використовуються під час обстеження та лікування дітей, що потребують термінового переливання крові, йдеться у повідомленні.

Іншими словами, посадовець допустив, можливо умисно, списати препарати. Куди їх поділи – не відомо.