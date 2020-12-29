10 годин без обстежень: у Києві судитимуть лікаря, через якого загинув 2-річний хлопчик
Київські прокурори 28 грудня скерували до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї з дитячих лікарень столиці. Чоловіка звинувачують у злочинній бездіяльності, яка призвела до загибелі маленької дитини.
Слідчі з'ясували, що дитину госпіталізували зі стороннім тілом у стравоході та підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Про це повідомили у прокуратурі Києва.
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До 3 років тюрми
Інцидент стався у лютому 2020 року.
За даними правоохоронців, лікар порушив вимоги наказу щодо маршрутів госпіталізації та відправив дитину у загальну хірургію для спостереження та обстеження. Також він призначив консультацію педіатра.
Коли ж пацієнту стало гірше, лікар почав призначати огляди, які мали б провести одразу. Але у дитини виникла гостра серцева недостатність, яка спричинили смерть.
Експерти встановили, що смерть хлопчика настала через бездіяльність лікаря, не проведення досліджень при госпіталізації та під час перебування пацієнта у відділенні.
Якщо суд визнає провину лікаря, йому загрожує до 5 років обмеження волі або її позбавлення на термін до 3 років.
Також медику можуть заборонити займатися лікуванням пацієнтів на 3 роки після звільнення.
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