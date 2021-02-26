У Києві незабаром розпочнеться суд над колишнім поліцейським, який торгував наркотиками. Цікаво, що під час обшуку у нього був вилучений пістолет президента-втікача Віктора Януковича.

Як з’ясувалось це саморобна зброя, а от затвор, на якому міститься ім’я Януковича, був частиною пістолета Макарова, що дійсно колись належав експрезиденту. Як до нього потрапила ця деталь невідомо – каже, що знайшов.

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Наразі слідство про торгівлю наркотиками цим поліцейським завершено й справу передали до суду.

Торгував наркотиками

Поліцейський чинив опір, коли його затримували колеги по службі та намагався позбутися доказів. Щоправда, його "узяли" при 4 оперативній закупці "товару". В затриманого виявили приблизно 40 грамів кокаїну, за який він отримав 70 тисяч гривень.

Вдома у нього знайшли пакети з МДМА ("екстазі"), а також близько 900 боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, які він зберігав незаконно. Про це писали на сайті 24 каналу.

Щодо пістолета, то він є речовим доказом у кримінальному провадженні і його подальшу долю вирішуватиме суд. Про це повідомила прессекретарка Київської прокуратури Надія Максимець.