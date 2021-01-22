У Києві судитимуть шахрая, який у пік пандемії наживався на масках: "заробив" 1,7 мільйона
Київська міська прокуратура передала обвинувальний акт відносно киянина, який обманював покупців – брав гроші за медичні маски, але їх не відправляв. Шахрай встиг "заробити" 1,7 мільйонів гривень.
Втім, ці гроші витратити йому не вдасться, адже прокурори вимагають посадити шахрая у тюрму на 8 років. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.
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Створив фіктивну фірму й укладав договори
Зловмисник зареєстрував фіктивну фірму та встиг укласти договори з медичними закладами, благодійними організаціями та іншими установами.
Так, у лютому 2020 року у період початку пандемії та гострого дефіциту засобів індивідуального захисту чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок за привабливою ціною.
На виконання умов договору потерпілі сплачували повну вартість замовлення, однак медичні маски так і не отримали.
Своїми діями упродовж двох місяців шахрай завдав збитки 62 потерпілим на загальну суму понад 1,7 мільйона гривень.
Серед постраждалих:
- комунальні підприємства,
- лікувально-реабілітаційні центри,
- профспілкові організації,
- благодійні фонди,
- центри медико-санітарної допомоги,
- фізичні та юридичні особи.
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