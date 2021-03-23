Київського стоматолога судитимуть за розбійні напади, замах на вбивство та шахрайство

Представники прокуратури Києва 23 березня повідомили про підозру у скоєнні низки тяжких злочинів стоматологу. За даними слідства, лікар поєднував професійну діяльність зі злочинною, а його жертвами були пацієнти.

33-річний працівник однієї зі стоматологічних клінік Києва, згідно з матеріалами розслідування, заволодів величезною сумою коштів. Крім шахрайства, пов'язаного з лікуванням, він нібито ще й знімав кошти з їх карток, а також вдирався до їх житла.

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За скоєні злочини йому загрожує довгий термін ув'язнення. Якщо, звісно, судді визнають його винним.

Що відомо про стоматолога, якого затримали за низку злочинів

Як стверджують слідчі, з травня 2019 до вересня 2020 року медик повідомляв пацієнтам хибну інформацію щодо необхідного лікування. В такий спосіб чоловік привласнив майже 400 тисяч.

Також у березні минулого року стоматолог проник до житла однієї з потерпілих та викрав у неї банківську картку. Правоохоронці встановили, що він зняв з неї 78 тисяч гривень.

Кілька місяців потому, у червні, підозрюваний накачав пацієнтку сильнодіючими речовинами та супроводжував її додому. Вже у житлі він обібрав потерпілу на 63 тисячі.

Замах на вбивство

Поліцейські кажуть, що лікар також намагався вбити 70-річну киянку. Він під'єднав до електричного щитка біля її квартири дроти, та намагався вдарити током пенсіонерку.

На цьому перелік злочинів, які нібито вчинив стоматолог, не закінчується. Вже після затримання, під час обрання йому запобіжного заходу, лікар погрожував прокурору розправою.

Наразі в Дарницькому райсуді Києва та Броварському міськрайонному суді області розглядають ще дві кримінальні справи, де чоловік є підозрюваним – щодо вчинення розбою та крадіжок.