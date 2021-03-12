Шукали наркокур'єрів для роботи у Росії: у Києві судитимуть учасників великого угруповання
Працівники столичної прокуратури скерували обвинувальний акт відносно 11 членів наркоугруповання, причетних до розповсюдження заборонених речовин та вербування українців для продажу наркотиків на території Росії.
Джерело:Прокуратура Києва
За даними слідства, члени злочинної організації користувалися двома лабораторіями, які працювали у Києві та селі Гнідин. Зловмисники виготовляли наркотики у значних обсягах.
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Що відомо про діяльність потужного наркоугруповання на Київщині
Як з'ясували правоохоронці, члени банди крім виготовлення та продажу наркотиків в Україні ще й вербували людей для незаконного переміщення до Росії. Там українців примушували займатись реалізацією психотропів.
Під час обшуку у домівках підозрюваних та у лабораторіях слідчі вилучили:
- понад 13 кілограмів наркотичних засобів;
- майже 400 літрів прекурсорів;
- обладнання для виготовлення заборонених речовин;
Причетним до злочинів інкримінують створення злочинної організації, торгівлю людьми, незаконне виробництво наркотиків з метою збуту та без неї, пересилання прекурсорів, а також організацію роботи нарколабораторії.
Якщо суд визнає їх винними, підозрюваним загрожує довге тюремне ув'язнення.
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