Шукали наркокур'єрів для роботи у Росії: у Києві судитимуть учасників великого угруповання

Працівники столичної прокуратури скерували обвинувальний акт відносно 11 членів наркоугруповання, причетних до розповсюдження заборонених речовин та вербування українців для продажу наркотиків на території Росії.

За даними слідства, члени злочинної організації користувалися двома лабораторіями, які працювали у Києві та селі Гнідин. Зловмисники виготовляли наркотики у значних обсягах.

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Продавали речовини вони через інтернет-сайти "Медуза" та "Ескобар".

Що відомо про діяльність потужного наркоугруповання на Київщині

Як з'ясували правоохоронці, члени банди крім виготовлення та продажу наркотиків в Україні ще й вербували людей для незаконного переміщення до Росії. Там українців примушували займатись реалізацією психотропів.

Під час обшуку у домівках підозрюваних та у лабораторіях слідчі вилучили:

понад 13 кілограмів наркотичних засобів;

майже 400 літрів прекурсорів;

обладнання для виготовлення заборонених речовин;

Причетним до злочинів інкримінують створення злочинної організації, торгівлю людьми, незаконне виробництво наркотиків з метою збуту та без неї, пересилання прекурсорів, а також організацію роботи нарколабораторії.

Якщо суд визнає їх винними, підозрюваним загрожує довге тюремне ув'язнення.