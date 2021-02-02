Прокурори столиці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 членів банди, яка займалася вимаганням чималих сум у підприємців, а також скоєнням інших тяжких злочинів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Членам угрупування інкримінують скоєння великої кількості злочинів – викрадення людини, вимагання, підготовку до викрадення машини, шахрайство, незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.

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Затримали зловмисників під час спроби отримати 860 тисяч доларів від двох підприємців.

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Як стверджують слідчі, зловмисники викрали двох бізнесменів та силоміць їх утримували.

За визволення вони вимагали передати їм 860 тисяч доларів.

Потерпілих члени угрупування змусили підписати фіктивні документи, які нібито свідчили про існування боргових зобов'язань.

Втім, отримати гроші зловмисники так і не встигли. Їх викрили та затримали поліцейські.

Наразі всі фігуранти справи перебувають під вартою. Їх майно заарештовано.