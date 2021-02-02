Вимагали 860 тисяч доларів: у Києві судитимуть угрупування, яким керував ексдепутат облради

2 лютого 2021 , 19:23
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Прокурори столиці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 членів банди, яка займалася вимаганням чималих сум у підприємців, а також скоєнням інших тяжких злочинів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Членам угрупування інкримінують скоєння великої кількості злочинів – викрадення людини, вимагання, підготовку до викрадення машини, шахрайство, незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.

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Затримали зловмисників під час спроби отримати 860 тисяч доларів від двох підприємців.

Що відомо про банду, яку очолював колишній депутат Київської облради

  • Як стверджують слідчі, зловмисники викрали двох бізнесменів та силоміць їх утримували.
  • За визволення вони вимагали передати їм 860 тисяч доларів.
  • Потерпілих члени угрупування змусили підписати фіктивні документи, які нібито свідчили про існування боргових зобов'язань.

Втім, отримати гроші зловмисники так і не встигли. Їх викрили та затримали поліцейські.

Наразі всі фігуранти справи перебувають під вартою. Їх майно заарештовано.