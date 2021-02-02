Вимагали 860 тисяч доларів: у Києві судитимуть угрупування, яким керував ексдепутат облради

Прокурори столиці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 членів банди, яка займалася вимаганням чималих сум у підприємців, а також скоєнням інших тяжких злочинів.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Членам угрупування інкримінують скоєння великої кількості злочинів – викрадення людини, вимагання, підготовку до викрадення машини, шахрайство, незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.
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Втім, отримати гроші зловмисники так і не встигли. Їх викрили та затримали поліцейські.
Наразі всі фігуранти справи перебувають під вартою. Їх майно заарештовано.