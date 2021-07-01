Фотографію чоловіка, який притискався до дітей, коли дорослих не було поряд, опублікували у соцмережах. У поліції столиці в коментарі сайту "Сьогодні" зазначили, що звернень щодо збоченця до них не надходило.

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Правоохоронці пообіцяли перевірити, чи були скарги на дії схожого чоловіка раніше.

Охоронців попередили

Як зазначили користувачі, чоловіка років 50 побачили оголеним у супермаркеті "Фора" на вулиці Генерала Геннадія Воробйова.

Зловмисник, за даними очевидців, знаходить момент, коли дорослих немає поруч, та починає притискатися до дітей будь-якого віку.

Крім того, чоловік знімає штани та демонструє малечі геніталії.

У поліції зазначили, ймовірно, очевидці інциденту провідомили про це охороні супермаркету, яка вже не зверталася до правоохоронців.

У пості в спільноті "Київ без цензури" стверджують, що охоронців "Фори" вже попередили про ймовірну появу збоченця у магазині.



Фото чоловіка, який нібито спускав штани при дітях / Фото "Київ без цензури"