У Києві на Контрактовій площі побачили чоловіка, який був одягнутий у рясу й з хрестом на грудях – на вигляд священник. Він начебто був п’яний й чіплявся до перехожих – дівчатам показував середній палець.

Відео опублікували на You-tube каналі Mila Zhukova. Втім, воно "розлетілось" й у соцмережах.

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Середній палець у відповідь

На кадрах чоловік у рясі й з хрестом гуляє центром столиці – на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Він підійшов до хлопців й дівчат, які сиділи на лавочці й показав їм середній палець. Це була його відповідь на питання – з якого він патріархату.

Після цього дебошира затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

У Києві п'яний священник чіплявся до дівчат: дивіться відео

Ким він виявився

У коментарях в соцмережах люди пишуть, що це актор, який не має відношення до церкви. Також користувачі телеграму зазначають, що він під виглядом священника збирає гроші на храм.

Як повідомляє видання "Сегодня", виявилося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві – поки невідомо. "Священнослужителя" бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі – він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.