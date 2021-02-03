Правоохоронці випадково зустріли та зупинили підозрілого молодого чоловіка під час патрулювання району. У нього знайшли купу заборонених речовин. Сталося це 2 лютого.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Якщо, звісно, суд визнає його провину.

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Затримали ж чоловіка правоохоронці із величезним пакунком наркотиків. У нього вилучили понад 5 кілограмів психотропів.

Великий вилов



Зловмисник попався поліцейським випадково / Фото пресслужби поліції Києва

Як стверджують правоохоронці, коли 23-річний киянин побачив дільничих офіцерів, він одразу ж змінив напрямок руху. Цим він ще більше пригорнув до себе увагу поліцейських. Коли ж чоловіка зупинили, у нього знайшли майже кілограм речовини, схожої на солі "PVP".

Для документації злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час обшуків у квартирі мешканця столиці поліцейські вилучили:

2,5 кілограма канабісу;

1,5 кілограма солей;

100 грамів амфетаміну;

пігулки різного кольору;

пакетики та ваги;



Чоловік зберігав вдома велику кількість заборонених речовин / Фото пресслужби поліції Києва

Вартість наркотичних речовин, які правоохоронці знайшли у підозрюваного, сягає 1,5 мільйона гривень.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Незабаром суд обиратиме для затриманого запобіжний захід.