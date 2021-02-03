У Києві на Святошині поліцейські спіймали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона: фото
Правоохоронці випадково зустріли та зупинили підозрілого молодого чоловіка під час патрулювання району. У нього знайшли купу заборонених речовин. Сталося це 2 лютого.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Якщо, звісно, суд визнає його провину.
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Великий вилов
Зловмисник попався поліцейським випадково / Фото пресслужби поліції Києва
Як стверджують правоохоронці, коли 23-річний киянин побачив дільничих офіцерів, він одразу ж змінив напрямок руху. Цим він ще більше пригорнув до себе увагу поліцейських. Коли ж чоловіка зупинили, у нього знайшли майже кілограм речовини, схожої на солі "PVP".
Для документації злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Під час обшуків у квартирі мешканця столиці поліцейські вилучили:
- 2,5 кілограма канабісу;
- 1,5 кілограма солей;
- 100 грамів амфетаміну;
- пігулки різного кольору;
- пакетики та ваги;
Чоловік зберігав вдома велику кількість заборонених речовин / Фото пресслужби поліції Києва
Вартість наркотичних речовин, які правоохоронці знайшли у підозрюваного, сягає 1,5 мільйона гривень.
Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Зловмиснику вже повідомили про підозру.
Незабаром суд обиратиме для затриманого запобіжний захід.
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