У Києві таки можуть заборонити богослужіння на Великдень

У Києві розглядають варіант заборони богослужінь на Великдень. Церкви та вірян можуть штрафувати.

Такі заходи розглядають з огляду на те, що віряни порушували карантин у Вербну неділю. Люди масово пішли до храмів – не всі дотримувались дистанції.

Ми про це писали Вербна неділя у карантин: попри обмеження українці масово йдуть до храмів

Богослужіння під забороною

Про те, що у столиці можуть заборонити богослужіння на Великдень повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

Було велике скупчення людей (у Вербну неділю – 24 канал), відсутність дистанції, відсутність маскового режиму під час проведення богослужінь. Тому на Великодні свята будемо проводити додаткові заходи,

– сказав Рубан.

Він повідомив, що у Києві розмістять додаткові пости правоохоронців, щоб вони стежили за дотриманням карантину.

Церкви та вірян штрафуватимуть

За словами Олега Рубана, в червоній зоні карантину богослужіння на свята і зовсім заборонять. А за порушення карантину церкви ризикують отримати штраф.

Киян, які порушують обмеження, можуть оштрафувати на суму 170 – 220 гривень.

Наразі столиця перебуває у червоній зоні карантину до кінця квітня.

Влада може продовжити дію суворого карантину й залишить Київ у цій зоні – якщо кількість нових випадків коронавірусу буде зростати.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що у Києві детально розповіли, як церкви мають працювати на Великдень.