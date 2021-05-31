У Києві таки приберуть пам’ятник Щорсу: чому він підлягає декомунізації

У Києві готуються до демонтажу пам’ятника радянського військовика Миколи Щорса, який воював проти УНР. Його встановили за особистим наказом Йосипа Сталіна й вирішили прибрати зі столиці після Революції Гідності.

Розмови про демонтаж пам’ятника йдуть давно. Він тривалий час був закритий тканинними щитами національних кольорів з усіх боків.

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Демонтаж Щорса

В Інституті національної пам’яті наразі проводять консультації з Мінкультом стосовно демонтажу Щорса. Втім, зі слів керівника Інститут Антона Дробовича монумент не виключатимуть із реєстру пам’ятників культури, а просто знайдуть для нього інше місце.

Є одна організація, яка готова прийняти пам’ятник Щорсу до себе. Ми зараз консультуємося з Міністерством культури стосовно підготовки документів для його транспортування,

– зазначив Дробович.

Про яку організацію йдеться, наразі невідомо.

Хто такий Щорс й чому його пам’ятник хочуть прибрати з Києва? Він був учасником насадження радянського режиму в Україні. Він активно воював проти української армії у 1918-1919 роках, а в лютому 1918-го російські більшовики призначили його військовим комендантом Києва. Щорс відповідальний за військові злочини більшовиків проти цивільного населення української столиці. Загинув більшовицький комбриг, Микола Щорс, 30 серпня 1919 року в бою з підрозділами Армії УНР, яка боролась за незалежність України.

Довідку спеціально для сайту 24 каналу надала історикиня Тетяна Швидченко.

Які ще об’єкти підлягають декомунізації

Жодних робіт з демонтажу радянського герба на монументі Батьківщини-матері поки проводити не планують — спочатку на це потрібен дозвіл від Міністерства культури. Далі необхідно розписати документацію, і лише потім можна починати демонтаж.

Так само, зі слів Дробовича, поки не чіпатимуть пам’ятник під Аркою дружби народів у Києві — на ньому двоє робітників тримають герб Радянського Союзу.

Список об’єктів у Києві, які необхідно декомунізувати:

два пам’ятні знаки на честь Івана Кудрі;

пам’ятник Миколі Щорсу;

зображення герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері";

меморіальна дошка більшовикам 1919 року (вулиця Григорія Сковороди, 2);

барельєф більшовикам 1918 року (вулиця Московська, 2, завод "Арсенал");

меморіальна дошка Бойченко Олександру Максимовичу (вулиця Саперно-Слобідська, 39);

меморіальна дошка Бойченко Олександру Максимовичу (вулиця Михайла Грушевського, 9);

меморіальна дошка Бурмістенка (провулок Бурмістенка, 3-5А);

меморіальна дошка Володарському Мойсеєві Марковичу (вулиця Полтавська, 12);

меморіальна дошка газеті "Більшовик" (вулиця Мала Житомирська, 9-Б);

меморіальна дошка Гречку Андрію Антоновичу (проспект Повітрофлотський, 6);

меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (проспект Перемоги, 37 корпус 1);

меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (бульвар Тараса Шевченка, 14);

меморіальна дошка Ленгніку Фрідріху Вільгельмовичу (проспект Перемоги, 39);

барельєф Леніну Володимиру Іллічу, станція метро "Театральна" (барельєф закритий, але поки не демонтований);

меморіальна дошка Островському Миколі Олексійовичу (вулиця Ползунова, 2);

окремі барельєфи на станції метро "Вокзальна";

меморіальна дошка червоногвардійцям (вулиця Ползунова, 2);

меморіальна дошка "Штаб червоногвардійців" (проспект Перемоги, 37 корпус 1, НТУУ КПІ);

меморіальну дошку на честь робітників "Південно-Російського машинобудівного заводу" (вулиця Жилянська, 107);

дошка в честь побратимства з містом Краків – містить радянський герб Києва з серпом і молотом (вулиця Краківська на розі з бульваром Праці 5);

скульптурна композиція екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в однойменному парку (ріг вулиць Ялтинської і Заслонова);

скульптура Островському Миколі Олексійовичу (перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на вулиці Повітрофлотському 35);

бюст Костикову Андрію (вулиця Старонаводницька, на території НТУУ КПІ);

Арка дружби народів (скульптурна композиція двох робочих з гербом СРСР) (Хрещатий парк);

бюст Артему (вулиця Олени Теліги 35, біля дитячого будинку культури).

В інституті нацпам'яті відзначають, що їхні повноваження щодо перейменування або демонтажу об’єктів мають лише рекомендаційний характер, а остаточні рішення ухвалюють міські влади та установи, на балансі яких знаходяться ці об’єкти.