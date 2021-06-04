У Києві таксист Bolt напав на клієнтку з дитиною: забризкав газовим балоном

У Києві стався черговий кричущий випадок у таксі – таксист Bolt ображав пасажирку з дитиною, а потім забризкав її газовим балоном. В сервісі вже повідомили, що звільнили агресивного чоловіка.

У компанії глибоко стурбовані поведінкою їх працівника. В Bolt заявили, що допоможуть поліції з’ясувати всі факти.

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Як все було – розповідь постраждалої

Жінка викликала таксі, щоб поїхати з 6-річною донькою на шкільні збори. Коли вони сіли у салон Ford, то водій одразу заявив, що пасажирка мала б попередити, що їхатиме з дитиною – для цього водію потрібно мати дитяче автокрісло.

"На плаття грошей не пошкодувала", прокоментував водій вбрання дівчинки.

Шокована цими виразами я озвучила йому, що не будемо з ним їхати, після цього водій почав кричати, що я йому повинна за виклик,

– розповідає жінка.

Коли вона поцікавилася, чому він дозволяє собі таку поведінку – у відповідь почула "скажи спасибі, що не дав тобі п*зди і не забризкав балончиком".

Потім вийшов з машини й таки бризнув з балона в обличчя. Дитина стояла поруч.

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Хотів наїхати на жінку

Після цього водій сів у авто й почав рухатись.

Я подзвонила чоловіку, який був неподалік, він наздогнав водія й викликав поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли таксист зрозумів, що приїде поліція – він почав їхати на мене,

– сказала постраждала.

Жінка почала втрачати свідомість. Чоловік її підхопив й забрав на тротуар. Таксист втік.

Реакція Bolt

В компанії повідомили, що дії водія є неприпустимими та повністю суперечать етичній політиці компанії Bolt.

Ми одразу заблокували обліковий запис водія і відключили його від платформи Bolt. Наразі ми з’ясовуємо всі деталі інциденту. Ми готові співпрацювати з поліцією та надати їй всю необхідну інформацію,

– повідомили в компанії.

Коментар компанії / Скриншот з фейсбуку