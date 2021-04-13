Досить надзвичайна аварія трапилася у Києві зранку, 13 квітня. Scoda служби таксі Bolt влетіла у Lanos.

Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав. Однак автівки потребують ремонту. Особливо постраждав легковик, на капоті якого опинилася Scoda.

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Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, точної інформації немає. Це з'ясовують патрульні.

Що відомо про аварію за участю таксі у Києві

ДТП сталася на перехресті вулиць Данила Щербаківського та Естонської близько 9:00.

За попередніми даними, водій таксі повертав на Естонську вулицю та не надав переваги Lanos, який рухався прямо.

Внаслідок аварії Scoda не просто зіштовхнулася з легковиком, а заїхала йому на капот.

На місці події працюють патрульні, які намагаються якомога швидше закінчити свою роботу, адже внаслідок ДТП утворився серйозний затор.

Дивіться відео з місця аварії на Нивках у Києві:

Не одна аварія за участю Bolt

Крім того, сьогодні зранку сталася ще одна автотроща, через яку дуже ускладнено рух. У Шевченківському районі міста на вулиці Полтавській зіштовхнулися Volkswagen Touareg та автівка таксі. ДТП сталася на трамвайних коліях, тому громадський транспорт на цьому місці проїхати не може.