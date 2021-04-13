У Києві таксист Bolt заїхав на капот Lanos: відео

Джерело:dtp.kiev.ua
Досить надзвичайна аварія трапилася у Києві зранку, 13 квітня. Scoda служби таксі Bolt влетіла у Lanos.
Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав. Однак автівки потребують ремонту. Особливо постраждав легковик, на капоті якого опинилася Scoda.
Дивіться також Скоїв ДТП та тікав: у Вишгороді спіймали нетверезого водія з документами помічника депутата
На місці події працюють патрульні, які намагаються якомога швидше закінчити свою роботу, адже внаслідок ДТП утворився серйозний затор.
Дивіться відео з місця аварії на Нивках у Києві:
Крім того, сьогодні зранку сталася ще одна автотроща, через яку дуже ускладнено рух. У Шевченківському районі міста на вулиці Полтавській зіштовхнулися Volkswagen Touareg та автівка таксі. ДТП сталася на трамвайних коліях, тому громадський транспорт на цьому місці проїхати не може.