Водія елітної Audi Q5, який нібито здійснив зухвалий злочин, що ледве не призвів до загибелі чоловіка, розшукують поліцейські Києва. Також невідомою залишається доля ще одного мешканця столиці.

40-річний чоловік всю ніч провів на вулиці без свідомості після того, як скористувався послугами таксі. Все розпочалося з зустрічі двох колег у ресторані на вулиці Спаській Подільського району.

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Коли чоловіки вирішили продовжити відпочинок вдома в одного з них, вони викликали таксі. Але до пункту призначення не доїхали.

Що відомо про пограбування та отруєння пасажира таксі у Києві

За даними слідчих, таксист пригостив чоловіків кавою, в яку додав психотропну речовину.

Після цього одного з постраждалих він пограбував та викинув з машини біля лісосмуги на вулиці Любомирського.

Доля ще одного пасажира залишається невідомою.

Врятуватися постраждалому довелося дивом. Зранку його зі скривавленою головою побачила жінка, яка їхала повз на власній автівці. Вона зупинила машину та змогла з'ясувати адресу та номер телефону дружини потерпілого. Також вона викликала швидку.

У критичному стані чоловіка госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у нього переохолодження та обмороження. Його життєві показники чоловіка були критичними.

Також стало відомо, що у потерпілого зникли гаманець, годинник та золоті прикраси.