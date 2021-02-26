У Києві таксист Uber збив пішохода, який переходив дорогу на зелений: відео
Допомагати таксисту спілкуватися з поліцією приїхали його колеги / Олександра Демчук
Аварія із постраждалим чоловіком сталася ввечері 25 лютого на перехресті вулиць Амвросія Бучми та Івана Миколайчука. Водій компанії Uber збив пішохода, який переходив дорогу.
Джерело:dtpkievua
На місці аварії працювали поліцейські. Прибули туди ж й чоловіки з групи підтримки водія – його колеги.
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За попередніми даними, потерпілий не отримав важких травм, однак йому знадобилася допомога медиків. Лікарі швидкої госпіталізували пішохода.
Вдягнений у чорне
- Аварія сталася близько 20:00 на пішохідному переході на Березняках.
- Таксист не побачив чоловіка, який був вдягнений у чорний одяг, ніяк не виділявся у темну пору доби.
- При цьому і пішохід, і водій легковика Renault, рухалися на зелений сигнал світлофора.
- Згідно з правилами дорожнього руху, водій машини, здійснюючи поворот, мав пропустити пішохода. Втім, і чоловік мав виділити себе, щоб його було нормально видно.
Як кваліфікували подію поліцейські, невідомо. Це залежить ступеню травм пішохода.
Дивіться відео збиття пішохода на Березняках у Києві:
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