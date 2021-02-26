У Києві таксист Uber збив пішохода, який переходив дорогу на зелений: відео

Аварія із постраждалим чоловіком сталася ввечері 25 лютого на перехресті вулиць Амвросія Бучми та Івана Миколайчука. Водій компанії Uber збив пішохода, який переходив дорогу.

На місці аварії працювали поліцейські. Прибули туди ж й чоловіки з групи підтримки водія – його колеги.

Дивіться також У Києві на "трасі смерті" водій BMW спровокував лобову ДТП та вилетів з вікна: фото

За попередніми даними, потерпілий не отримав важких травм, однак йому знадобилася допомога медиків. Лікарі швидкої госпіталізували пішохода.

Вдягнений у чорне

Аварія сталася близько 20:00 на пішохідному переході на Березняках.

Таксист не побачив чоловіка, який був вдягнений у чорний одяг, ніяк не виділявся у темну пору доби.

При цьому і пішохід, і водій легковика Renault, рухалися на зелений сигнал світлофора.

Згідно з правилами дорожнього руху, водій машини, здійснюючи поворот, мав пропустити пішохода. Втім, і чоловік мав виділити себе, щоб його було нормально видно.

Як кваліфікували подію поліцейські, невідомо. Це залежить ступеню травм пішохода.

Дивіться відео збиття пішохода на Березняках у Києві: