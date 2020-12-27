У Києві таксист відстрелювався від пасажира у брудному одязі / Скриншот з відео

У Києві 26 грудня сталася стрілянина. Водій таксі не пустив пасажира, який у брудному одязі намагався потрапити до салону та бився. Зрештою таксист застосував травматичну зброю.