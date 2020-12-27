Стрілянина в Києві: таксист відмовився брати пасажира, бо той був брудний – відео
У Києві таксист відстрелювався від пасажира у брудному одязі / Скриншот з відео
У Києві 26 грудня сталася стрілянина. Водій таксі не пустив пасажира, який у брудному одязі намагався потрапити до салону та бився. Зрештою таксист застосував травматичну зброю.
Пораненого пасажира забрала швидка. Про це повідомляє Київ оперативний.
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Що відомо про інцидент
- Ввечері 26 грудня таксист отримав виклик на вулицю Козацтва у Києві.
- Прибувши на місце, він побачив клієнта у брудному одязі. Водій відмовився його везти.
- Пасажир розлютився та поліз до таксиста з кулаками.
- Водій таксі у своїй програмі натиснув кнопку SOS, на вигук відгукнувся 1 таксист,який приїхав за 15 хвилин.
- Весь цей час пасажир намагався потрапити в салон авто і бився з водієм.
- За словами таксиста, що йому більше нічого не залишилося, як схопитися за свою травматичну зброю.
- Він здійснив два постріли та поцілив у ногу пасажирові.
У Києві таксист підстрелив пасажира через брудний одяг: відео Київ оперативний
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