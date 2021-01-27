У Києві 26 січня на проспекті Тичини, 12 водій таксі збив дівчину просто на пішохідному переході. Автівка "летіла" з великою швидкістю. А день тому на цьому ж проспекті й також на переході автобус збив чоловіка.

Джерело: You-tube канал BerCrime

На кадрах, які зафіксувала вебкамера, видно як жінка підходить до цього переходу, біля якого всупереч правилам дорожнього руху, припаркували автівки. Водій "Таксі 808" (держномер АІ5972НР), напевно, не помітив дівчину й не встиг вчасно зупинити авто – він їхав із великою швидкістю.

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Дівчина жива – отримала незначні травми.

У Києві таксист збив дівчину на пішохідному переході: відео 18+

25 січня 2021 року на цьому ж проспекті (Тичини, 4) сталась аналогічна ДТП – автобус збив людину на пішохідному переході. Тоді ланцюг порушень правил дорожнього руху почався також з власників авто, які припаркували їх просто на переході.