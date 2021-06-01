Хлопчика госпіталізували до лікарні з тріщиною у ліктьовому суглобі – з'ясовуються всі обставини аварії. Наразі невідомо, чому маленька дитина перебувала сама та чому вибігла на дорогу.
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У спільноті "Київ оперативний" опублікували фото цієї машини. Поки невідомо чи відкрили справу в поліції через цю ДТП.
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