Хлопчика госпіталізували до лікарні з тріщиною у ліктьовому суглобі – з'ясовуються всі обставини аварії. Наразі невідомо, чому маленька дитина перебувала сама та чому вибігла на дорогу.

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У спільноті "Київ оперативний" опублікували фото цієї машини. Поки невідомо чи відкрили справу в поліції через цю ДТП.

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