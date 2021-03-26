Жахлива аварія за участю автівки служби таксі та дівчини сталася в Солом'янському районі Києва зранку 26 березня. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці аварії. Лікарі швидкої вже поїхали разом із потерпілою. Її стан оцінюють як важкий.

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За попередніми даними, жінка-пішохід вибігла на проїзну частину в непередбачуваному для цього місці.

Що відомо про аварію за участю таксі у Києві



Домедичну допомогу постраждалій надали свідки аварії / Фото dtp.kiev.ua

ДТП сталася на Солом'янській вулиці біля лабораторії EuroLab близько 10:00.

Цілком ймовірно, що таксист не побачив дівчину, коли здійснював поворот з вулиці Максима Кривоноса.

Вона ж, можливо, переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, але робила це через кілька метрів від "зебри".

За фактом аварії із потерпілою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо травми жінки лікарі визнають середньої важкості, таксиста можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, засудити до 2 років виправних робіт, або навіть заарештувати на термін до 6 місяців. Також у Кримінальному кодексі прописана можливість обмежувати винуватцям подібних ДТП волю на строк до 3 років.

А у випадку заподіянь дівчині тяжких тілесних ушкоджень водію легковика світить від 3 до 8 років позбавлення волі.



Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі / Фото dtp.kiev.ua