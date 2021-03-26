У Києві таксист збив молоду дівчину, вона у важкому стані: фото

Джерело:dtp.kiev.ua
Жахлива аварія за участю автівки служби таксі та дівчини сталася в Солом'янському районі Києва зранку 26 березня. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці аварії. Лікарі швидкої вже поїхали разом із потерпілою. Її стан оцінюють як важкий.
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Домедичну допомогу постраждалій надали свідки аварії / Фото dtp.kiev.ua
За фактом аварії із потерпілою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо травми жінки лікарі визнають середньої важкості, таксиста можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, засудити до 2 років виправних робіт, або навіть заарештувати на термін до 6 місяців. Також у Кримінальному кодексі прописана можливість обмежувати винуватцям подібних ДТП волю на строк до 3 років.
А у випадку заподіянь дівчині тяжких тілесних ушкоджень водію легковика світить від 3 до 8 років позбавлення волі.
Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі / Фото dtp.kiev.ua