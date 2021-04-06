У Києві таксисти знову підняли ціни
У Києві 6 квітня, у другий день транспортного локдауну, знову зросли ціни на проїзд у таксі у 2 – 3 рази. Аналогічна ситуація спостерігалась й у перший день посиленого карантину.
Джерело:24 канал
Втім, на вечір таксисти ціни таки понизили до звичайних. З 5 квітня в столиці заборонили пасажирам користуватися громадським транспортом – окрім тих, кому видали спеціальні перепустки.
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Таксисти одразу скористались ситуацією, адже у киян не залишається іншого вибору – якщо немає власного авто, а на роботу їхати потрібно, доводиться брати таксі. Тож, попит на ці послуги різко виріс, а з ним і ціна.
Водночас в КМДА роздратовані тим, що люди намагаються потрапити на роботу – в адміністрації вважають, що робітників можна перевести на віддалену працю.
Які ціни 6 квітня
Вранці ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber знову хросли щонайменше вдвічі. Так, наприклад, поїздка за маршрутом, який ще ввечері 5 квітня обходився у 87 гривень, зараз коштує 168 гривень.
Скриншот додатку сервісу Uklon
Той самий маршрут, а ціна вже висока / Скриншот додатку сервісу Uklon
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в мережі опублікували переписку таксистів – вони проклинають пасажирів та мстяться їм за негативні відгуки.
Транспортна криза
- Після введення спецперепусток для користування громадським транспортом, у Києві зменшилась кількість маршруток – водії масово звільняються через локдаун.
- В Києві другий день поспіль спостерігаються величезні затори.
- Тим часом, мер Києва Віталій Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану у столиці. Київські лікарні майже повністю заповнені, і місто дуже близько підходить до колапсу медичної системи.
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