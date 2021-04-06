У Києві таксисти знову підняли ціни

У Києві 6 квітня, у другий день транспортного локдауну, знову зросли ціни на проїзд у таксі у 2 – 3 рази. Аналогічна ситуація спостерігалась й у перший день посиленого карантину.

Втім, на вечір таксисти ціни таки понизили до звичайних. З 5 квітня в столиці заборонили пасажирам користуватися громадським транспортом – окрім тих, кому видали спеціальні перепустки.

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Таксисти одразу скористались ситуацією, адже у киян не залишається іншого вибору – якщо немає власного авто, а на роботу їхати потрібно, доводиться брати таксі. Тож, попит на ці послуги різко виріс, а з ним і ціна.

Водночас в КМДА роздратовані тим, що люди намагаються потрапити на роботу – в адміністрації вважають, що робітників можна перевести на віддалену працю.

Які ціни 6 квітня

Вранці ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber знову хросли щонайменше вдвічі. Так, наприклад, поїздка за маршрутом, який ще ввечері 5 квітня обходився у 87 гривень, зараз коштує 168 гривень.

Скриншот додатку сервісу Uklon

Той самий маршрут, а ціна вже висока / Скриншот додатку сервісу Uklon

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в мережі опублікували переписку таксистів – вони проклинають пасажирів та мстяться їм за негативні відгуки.

Транспортна криза