Черговий поліцейський помітив хлопчика без супроводу дорослих у вестибюлі на станції метро "Дорогожичі". Правоохоронці поспілкувалися з дитиною, аби розшукати його батьків.
На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який заснув вдома у шафі
За словами поліцейського управління поліції у метрополітені Івана Павлюка, поліція з'ясувала, що мати залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах.
Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре,
– пояснив він.
У поліції Києва зазначили, що вже провели з жінкою профілактичну бесіду й попередили її про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за своїми дітьми.
"Мати щиро подякувала правоохоронцям й запевнила, що у майбутньому буде більше уваги приділятиме вихованню дитини", – мовиться у повідомленні.
Мережа обурена
У коментарі до допису правоохоронців у фейсбуці користувачі соцмережі висловлюють своє обурення. Адже не розуміють, чому покарали матір, а не батька, з якими залишилася дитина.
- "Круть! Батько не вгледів сина, а адмінпротокол полісмени склали... на маму. Батько ні при чому!";
- "Це пи**ець. Мама лишила 8-річну дитину з татом, дитина вийшла з квартири, за що мамі впаяли штраф за безвідповідальність";
- "Кошмар. А батько ні до чого у вихованні дітей і нагляду за ними? В шоці".
Не виключено, що у дописі могло мовитися й про батька матері, тобто дідуся хлопчика. Аби уточнити це, 24 канал звернеться за коментарем до поліції Києва.