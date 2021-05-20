Черговий поліцейський помітив хлопчика без супроводу дорослих у вестибюлі на станції метро "Дорогожичі". Правоохоронці поспілкувалися з дитиною, аби розшукати його батьків.

На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який заснув вдома у шафі

За словами поліцейського управління поліції у метрополітені Івана Павлюка, поліція з'ясувала, що мати залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах.

Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре,

– пояснив він.

У поліції Києва зазначили, що вже провели з жінкою профілактичну бесіду й попередили її про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за своїми дітьми.

Зверніть увагу! Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

"Мати щиро подякувала правоохоронцям й запевнила, що у майбутньому буде більше уваги приділятиме вихованню дитини", – мовиться у повідомленні.

Мережа обурена

У коментарі до допису правоохоронців у фейсбуці користувачі соцмережі висловлюють своє обурення. Адже не розуміють, чому покарали матір, а не батька, з якими залишилася дитина.

"Круть! Батько не вгледів сина, а адмінпротокол полісмени склали... на маму. Батько ні при чому!";

"Це пи**ець. Мама лишила 8-річну дитину з татом, дитина вийшла з квартири, за що мамі впаяли штраф за безвідповідальність";

"Кошмар. А батько ні до чого у вихованні дітей і нагляду за ними? В шоці".

Не виключено, що у дописі могло мовитися й про батька матері, тобто дідуся хлопчика. Аби уточнити це, 24 канал звернеться за коментарем до поліції Києва.