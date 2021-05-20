У Києві поліція склала адмінпротокол на маму, бо тато не догледів сина вдома

У Києві правоохоронці розшукали батьків 8-річного хлопчика, який загубився у метро. На його матір склали адміністративний протокол, хоч вона й залишила сина з батьком.

Черговий поліцейський помітив хлопчика без супроводу дорослих у вестибюлі на станції метро "Дорогожичі". Правоохоронці поспілкувалися з дитиною, аби розшукати його батьків.

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За словами поліцейського управління поліції у метрополітені Івана Павлюка, поліція з'ясувала, що мати залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах.

Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре,

– пояснив він.

У поліції Києва зазначили, що вже провели з жінкою профілактичну бесіду й попередили її про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за своїми дітьми.

Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

"Мати щиро подякувала правоохоронцям й запевнила, що у майбутньому буде більше уваги приділятиме вихованню дитини", – мовиться у повідомленні.

Мережа обурена

У коментарі до допису правоохоронців у фейсбуці користувачі соцмережі висловлюють своє обурення. Адже не розуміють, чому покарали матір, а не батька, з якими залишилася дитина.

"Круть! Батько не вгледів сина, а адмінпротокол полісмени склали... на маму. Батько ні при чому!";

"Це пи**ець. Мама лишила 8-річну дитину з татом, дитина вийшла з квартири, за що мамі впаяли штраф за безвідповідальність";

"Кошмар. А батько ні до чого у вихованні дітей і нагляду за ними? В шоці".

Не виключено, що у дописі могло мовитися й про батька матері, тобто дідуся хлопчика. Аби уточнити це, 24 канал звернеться за коментарем до поліції Києва.