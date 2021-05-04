Загасити пожежу більш-менш швидко рятувальники не змогли, оскільки єдиний гідрант не видавав потрібного для боротьби з вогнем тиску. Тому бійцям ДСНС довелося прокладати рукави майже на кілометр в бік водоймища.

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Для підвозу води залучили також додаткову спецтехніку.

Що відомо про смертельну пожежу на території церкви УПЦ МП у Києві



Гасити пожежу рятувальники довго не могли, оскільки гідрант на території церкви був без води / Фото ДСНС Києва

Інформація про загоряння надійшла до оперативного центру ДСНС о 2:29. Заявники повідомили про вогонь у двоповерховому житловому будинку.

Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що вогонь охопив дах будинку та квартири як на першому, так і на другому поверхах.

Оскільки перекриття та перегородки між кімнатами в будівлі були дерев'яними, пожежа розповсюджувалася вкрай швидко, а водопостачання на території не було фактично ніякого.



У кімнаті на другому поверсі знайшли тіла двох людей / Фото ДСНС Києва

Під час гасіння у кімнаті на другому поверсі, де, ймовірно, виникла пожежа, вогнеборці знайшли тіла чоловіка та жінки. Вони вже не дихали.

Загальна площа пожежі становила 150 квадратних метрів. О 4:53 вогонь локалізували, а ще за півтори години – повністю загасили.

Причини пожежі встановлюватимуть слідчі.