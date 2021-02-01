Досить курйозна та незрозуміла аварія сталася 1 січня на вулиці Академіка Палладіна. В одному з дворів некерований електрокар Tesla прим'яв припарковані поруч авто.

Джерело: Київ оперативний На місці події працювали патрульні поліцейські. Через що саме сталася ДТП, невідомо. Дивіться також У Харкові п’яний водій збив на смерть пішохода й ховався у дворах Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Машини ж отримали невеличкі пошкодження.

Електрокар зупинився лише після зіткнення з припаркованою машиною / Фото Києва оперативного Машина поїхала сама Як стверджують очевидці події, найвідоміший та відомий технологічністю електрокар Tesla, завівся, коли власника автівки не було у салоні.

Судячи з усього, елітний автомобіль скотився з невеликого схилу.

Некерована автівка зачепила машину приватної охоронної служби та врізалася у припаркований Nissan. Чи складали правоохоронці протокол на водія електрокару, невідомо.

Автівку охоронної фірми зачепило лише трошки / Фото Києва оперативного