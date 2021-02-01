У Києві Tesla без водія спричинив ДТП з ще двома машинами: фото
Під час аварії водія за кермом Tesla не було / Київ Оперативний
Досить курйозна та незрозуміла аварія сталася 1 січня на вулиці Академіка Палладіна. В одному з дворів некерований електрокар Tesla прим'яв припарковані поруч авто.
Джерело: Київ оперативний
На місці події працювали патрульні поліцейські. Через що саме сталася ДТП, невідомо.
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Машини ж отримали невеличкі пошкодження.
Електрокар зупинився лише після зіткнення з припаркованою машиною / Фото Києва оперативного
Машина поїхала сама
- Як стверджують очевидці події, найвідоміший та відомий технологічністю електрокар Tesla, завівся, коли власника автівки не було у салоні.
- Судячи з усього, елітний автомобіль скотився з невеликого схилу.
- Некерована автівка зачепила машину приватної охоронної служби та врізалася у припаркований Nissan.
Чи складали правоохоронці протокол на водія електрокару, невідомо.
Автівку охоронної фірми зачепило лише трошки / Фото Києва оперативного
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