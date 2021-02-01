У Києві Tesla без водія спричинив ДТП з ще двома машинами: фото

Досить курйозна та незрозуміла аварія сталася 1 січня на вулиці Академіка Палладіна. В одному з дворів некерований електрокар Tesla прим'яв припарковані поруч авто.
Джерело: Київ оперативний
На місці події працювали патрульні поліцейські. Через що саме сталася ДТП, невідомо.
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Електрокар зупинився лише після зіткнення з припаркованою машиною / Фото Києва оперативного
Чи складали правоохоронці протокол на водія електрокару, невідомо.
Автівку охоронної фірми зачепило лише трошки / Фото Києва оперативного