У Києві Tesla без водія спричинив ДТП з ще двома машинами: фото

1 лютого 2021 , 16:35
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Досить курйозна та незрозуміла аварія сталася 1 січня на вулиці Академіка Палладіна. В одному з дворів некерований електрокар Tesla прим'яв припарковані поруч авто.

Джерело: Київ оперативний

На місці події працювали патрульні поліцейські. Через що саме сталася ДТП, невідомо.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Машини ж отримали невеличкі пошкодження.


Електрокар зупинився лише після зіткнення з припаркованою машиною / Фото Києва оперативного

Машина поїхала сама

  • Як стверджують очевидці події, найвідоміший та відомий технологічністю електрокар Tesla, завівся, коли власника автівки не було у салоні.
  • Судячи з усього, елітний автомобіль скотився з невеликого схилу.
  • Некерована автівка зачепила машину приватної охоронної служби та врізалася у припаркований Nissan.

Чи складали правоохоронці протокол на водія електрокару, невідомо.


Автівку охоронної фірми зачепило лише трошки / Фото Києва оперативного