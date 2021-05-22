У Києві трапилася пожежа в адмінбудівлі "Епіцентру": фото

У десятиповерховій адміністративній будівлі у Святошинському районі Києва зранку 22 травня трапилася пожежа. Відомо, що багатоповерхівка належить компанії "Епіцентр".

Деталі пожежі у Києві

Інцидент трапився на вулиці Берковецькій. Загоряння виникло на десятому поверсі.

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Спочатку вогонь гасили 30 рятувальників та 8 одиниць техніки. Станом на 06:50 площа пожежі складала близько 200 метрів квадратних.

Гасіння ускладнювалося високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучали 2 колінчаті підіймачі. Крім того, рятувальники проводили розбір конструкцій,

– розповіли у ДСНС.

Пожежу локалізували о 07:10, а повністю ліквідували ще через 20 хвилин о – 07.32. Всього до гасіння залучали 40 осіб та 10 одиниць техніки.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі невідома.



У Києві рятувальники гасили пожежу в адмінбудівлі "Епіцентру" / Фото ДСНС



Пожежа виникла зранку 22 травня / Фото ДСНС

Вночі проти 21 травня пожежа сталася в ресторані "Кара-Кум" на вулиці Срібнокільській у Києві. Всі працівники та відвідувачі ресторану, на щастя, встигли вчасно вибігти. Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Також обгоріли стіни та стеля ресторану.