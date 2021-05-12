Артур Палатний заявив, що обшукують його дім та квартиру його першої дружини.
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Обшуки в Палатного
Політик написав, що обшуки проводить прокуратура з правоохоронцями.
Вони навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій. Про жодні дотримання норм закону мова теж не йде,
– пише Палатний.
Він додає, що не мовиться "про жодні дотримання норм закону". Палатний вважає, що мета обшуків – тиск і залякування. Бо нібито партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах.
Коротко про обшуки прокуратури
- 11 травня правоохоронці обшукували "Київзеленбуд".
- 12 травня завітали в КП "Київський інститут земельних відносин".
- 12 травня й в КП "Спецжитлофонд" також прийшли з обшуком.
- Також правоохоронці обшукують КП "Київміськсвітло".
- 12 травня працівники ДФС та прокуратури прийшли з обшуками до комунального підприємства КМДА та офісу приватної компанії. Правоохоронці розслідують справу про зловживання службовим становищем.