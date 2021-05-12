До керівника виконкому партії "УДАР" прийшли з обшуками

12 травня 2021 , 16:05
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Джерело:

фейсбук Артура Палатного

Артур Палатний, керівник виконкому "УДАР", заявив, що 12 травня до нього прийшли силовики з обшуками. Він стверджує, що обшуки політично вмотивовані.

Артур Палатний заявив, що обшукують його дім та квартиру його першої дружини. 

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Обшуки в Палатного

Політик написав, що обшуки проводить прокуратура з правоохоронцями. 

Вони навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій. Про жодні дотримання норм закону мова теж не йде,
 – пише Палатний. 

Він додає, що не мовиться "про жодні дотримання норм закону". Палатний вважає, що мета обшуків – тиск і залякування. Бо нібито партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах.

Коротко про обшуки прокуратури

  • 11 травня правоохоронці обшукували "Київзеленбуд".
  • 12 травня завітали в КП "Київський інститут земельних відносин".
  • 12 травня й в КП "Спецжитлофонд" також прийшли з обшуком.
  • Також правоохоронці обшукують КП "Київміськсвітло".
  • 12 травня працівники ДФС та прокуратури прийшли з обшуками до комунального підприємства КМДА та офісу приватної компанії. Правоохоронці розслідують справу про зловживання службовим становищем.