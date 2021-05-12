До керівника виконкому партії "УДАР" прийшли з обшуками

Артур Палатний, керівник виконкому "УДАР", заявив, що 12 травня до нього прийшли силовики з обшуками. Він стверджує, що обшуки політично вмотивовані.

Артур Палатний заявив, що обшукують його дім та квартиру його першої дружини.

До теми У Києві обшукують й "Київавтодор": прокуратура підозрює ухилення від сплати податків

Обшуки в Палатного

Політик написав, що обшуки проводить прокуратура з правоохоронцями.

Вони навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій. Про жодні дотримання норм закону мова теж не йде,

– пише Палатний.

Він додає, що не мовиться "про жодні дотримання норм закону". Палатний вважає, що мета обшуків – тиск і залякування. Бо нібито партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах.

Коротко про обшуки прокуратури