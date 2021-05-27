Обшуки провели в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва". Шукали документи, які підтверджують підозри слідства.
До теми Обшуки в Кличка вигідні і меру Києва, і Зеленському, – Соляр
Що повідомили правоохоронці
Згідно з матеріалами справи, приватне підприємство на замовлення КП здійснювало роботи по будівництву Подільського мосту.
У податковій звітності вказали, що підрядні роботи виконували інші підприємства, які в прокуратурі вважають фіктивними. Така схема дала змогу підозрюваній фірмі ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.
Обшуки у Києві: головне
- За останні кілька тижнів у Києві провели понад 70 обшуків. Правоохоронці прийшли в усі основні комунальні підприємства міста, в кабінети КМДА та додому до посадовців.
- Віталій Кличко та його команда вважає, що це політичний тиск на міську владу. Втім, представники правоохоронних органів запевняють, що просто виконують свою роботу.
- На Банковій також не бачать в обшуках політичного замовлення, а Володимир Зеленський підкреслив, що у Кличка корупція. Президент сказав, що "не треба було красти гроші з бюджету".