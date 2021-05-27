У Києві обшуки ще не закінчились: прийшли у КП, яке будує Подільський міст

27 травня 2021 , 10:17
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Джерело:

Київська міська прокуратура

У Києві 27 травня правоохоронці обшукують комунальне підприємство, яке будує Подільський міст. Ймовірно, що приватна фірма, з якою КП уклало договір ухиляється від сплати податків – йдеться про 9 мільйонів гривень.

Обшуки провели в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва". Шукали документи, які підтверджують підозри слідства.

До теми Обшуки в Кличка вигідні і меру Києва, і Зеленському, – Соляр

Що повідомили правоохоронці

Згідно з матеріалами справи, приватне підприємство на замовлення КП здійснювало роботи по будівництву Подільського мосту.

У податковій звітності вказали, що підрядні роботи виконували інші підприємства, які в прокуратурі вважають фіктивними. Така схема дала змогу підозрюваній фірмі ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Обшуки у Києві: головне

  • За останні кілька тижнів у Києві провели понад 70 обшуків. Правоохоронці прийшли в усі основні комунальні підприємства міста, в кабінети КМДА та додому до посадовців.
  • Віталій Кличко та його команда вважає, що це політичний тиск на міську владу. Втім, представники правоохоронних органів запевняють, що просто виконують свою роботу.
  • На Банковій також не бачать в обшуках політичного замовлення, а Володимир Зеленський підкреслив, що у Кличка корупція. Президент сказав, що "не треба було красти гроші з бюджету".
Автор: Ярослав Голобородько