У Києві на тротуарі легковик переїхав жінку, вона майже не постраждала: відео 18+

Жахливий випадок наїзду автівки на пішохода стався 6 травня 2021 у Києві. Водій Skoda, який рухався тротуаром, збив жінку та переїхав її.
Аварія сталася на прибудинковій території однієї з багатоповерхівок 6 травня. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.
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За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальну справу, однак, судячи зі ступеня важкості травм потерпілої, провадження можуть перекваліфікувати в адміністративне.
Отримала лише забиття
- Через що саме водій Skoda наїхав на жінку-пішохода, невідомо.
- На відео, яке зняла камера нагляду, видно, що легковик їхав пішохідною зоною, включивши аварійку.
- Хоча попереду машини йшли дві жінки, водій Skoda не зупинявся та не сигналив. Пішоходи не обертались, та, ймовірно, не бачили автівку.
- Одну з жінок легковик збив, після чого переїхав її переднім лівим колесом.
Як з'ясували медики, постраждала відбулася вкрай легкими для подібної ДТП травмами. У неї немає переломів та якихось складних ушкоджень. Медики надали жінці допомогу, після чого відпустили додому.
Дивіться відео наїзду легковика на жінку у Києві (18+):Нещодавно досить схожий випадок стався у центрі Львова, де водій Ford на швидкості виїхав з проїзної частини, де зніс жінку. Попри потужний удар 54-річна жінка майже не постраждала.