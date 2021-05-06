У Києві на тротуарі легковик переїхав жінку, вона майже не постраждала: відео 18+

Жахливий випадок наїзду автівки на пішохода стався 6 травня 2021 у Києві. Водій Skoda, який рухався тротуаром, збив жінку та переїхав її.

Аварія сталася на прибудинковій території однієї з багатоповерхівок 6 травня. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.

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За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальну справу, однак, судячи зі ступеня важкості травм потерпілої, провадження можуть перекваліфікувати в адміністративне.

Отримала лише забиття

Через що саме водій Skoda наїхав на жінку-пішохода, невідомо.

На відео, яке зняла камера нагляду, видно, що легковик їхав пішохідною зоною, включивши аварійку.

Хоча попереду машини йшли дві жінки, водій Skoda не зупинявся та не сигналив. Пішоходи не обертались, та, ймовірно, не бачили автівку.

Одну з жінок легковик збив, після чого переїхав її переднім лівим колесом.

Як з'ясували медики, постраждала відбулася вкрай легкими для подібної ДТП травмами. У неї немає переломів та якихось складних ушкоджень. Медики надали жінці допомогу, після чого відпустили додому.

Дивіться відео наїзду легковика на жінку у Києві (18+):