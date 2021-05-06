У Києві на тротуарі легковик переїхав жінку, вона майже не постраждала: відео 18+

6 травня 2021 , 18:00
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Джерело:

Київ оперативний

Жахливий випадок наїзду автівки на пішохода стався 6 травня 2021 у Києві. Водій Skoda, який рухався тротуаром, збив жінку та переїхав її.

Аварія сталася на прибудинковій території однієї з багатоповерхівок 6 травня. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.

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За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальну справу, однак, судячи зі ступеня важкості травм потерпілої, провадження можуть перекваліфікувати в адміністративне.

Отримала лише забиття

  • Через що саме водій Skoda наїхав на жінку-пішохода, невідомо. 
  • На відео, яке зняла камера нагляду, видно, що легковик їхав пішохідною зоною, включивши аварійку.
  • Хоча попереду машини йшли дві жінки, водій Skoda не зупинявся та не сигналив. Пішоходи не обертались, та, ймовірно, не бачили автівку.
  • Одну з жінок легковик збив, після чого переїхав її переднім лівим колесом.

Як з'ясували медики, постраждала відбулася вкрай легкими для подібної ДТП травмами. У неї немає переломів та якихось складних ушкоджень. Медики надали жінці допомогу, після чого відпустили додому.

Дивіться відео наїзду легковика на жінку у Києві (18+):

Нещодавно досить схожий випадок стався у центрі Львова, де водій Ford на швидкості виїхав з проїзної частини, де зніс жінку. Попри потужний удар 54-річна жінка майже не постраждала.
Автор: Олексій Чибісов