У Києві 6 січня на перехресті вулиць Марини Цвєтаєвої та Оноре де Бальзака, що на Троєщині, сталась ДТП. Винуватець аварії, водій Рeugeot, не пропустив машини при повороті.

Інші учасники ДТП також порушували – перевищення швидкості й недотримання дистанції. Про інцидент повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Обставини ДТП

Peugeot повертав на повороті й не помітив інші дві автівки, що мчали на великій швидкості – водії сподівались, що їх пропустять, як й потрібно за правилами дорожнього руху, але ймовірно водій Peugeot не побачив їх.

Примітно, що поліція притягує до адміністративної відповідальності лише цього водія.

На щастя в аварії ніхто не постраждав (з людей) – всіх оглянули лікарі. Але автівкам тепер потрібний ремонт.

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